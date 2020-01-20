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Солдати США не допустили РФ до нафтових родовищ у Сирії

Новини » Політика     20.01.2020 - 06:30
Солдати США не допустили РФ до нафтових родовищ у Сирії
Ілюстративне фото (Anadolu Agency)

Американські солдати заблокували шлях до нафти

Американські солдати США, які здійснюють військове патрулювання в Сирії, зупинили солдатів російської армії, коли вони намагалися дістатися до нафтових родовищ. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Йдеться про нафтове родовище Румейлан на північному сході Хасаки. Згідно з інформацією джерел турецького агентства, солдати США блокували дорогу російським військовим. Між двома групами виникла напруженість, коли американські солдати попросили російських повернутися в район Амуди на північно-заході від Хасаки. Російським солдатам довелося повернутися.

Також раніше терористи YPG / PKK не дозволили російським солдатам пройти через місто Камишли для створення військової зони поблизу нафтового родовища Румейлан і не дозволили їм дістатися до регіону.

"У ході своєї більш ніж 30-річної терористичної кампанії проти Туреччини РПК, включена в список терористичних організацій Туреччини, США та ЄС, несе відповідальність за загибель майже 40 000 осіб, включаючи жінок, дітей і немовлят. Терористична YPG є сирійським відгалуженням РПК", - зазначає агентсвто.

Нагадаємо, за даними ООН, у Сирії зафіксовано понад 1,5 тис. смертей серед цивільного населення в період з 29 квітня 2019 року по 15 січня 2020 року.

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