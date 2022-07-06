У Держдепі розповіли, чи можливі переговори Блінкена і Лаврова на зустрічі G20

Зустріч глав МЗС країн G20 пройде цього тижня на індонезійському Балі.

Прайс додав, що він очікує, що країни "Великої двадцятки" випустять заяву із засудженням російського вторгнення в Україну.

У Держдепартаменті заявили, що Блінкен на зустрічі з колегами по G20 "зміцнить нашу прихильність роботі з міжнародними партнерами для розв'язання глобальних проблем, включаючи відсутність продовольчої та енергетичної безпеки і загрозу міжнародному порядку, яку представляє війна Росії проти України".

Блінкен повинен відправитися в Азію в середу, поїздка триватиме до понеділка.

Міністри закордонних справ 20 найбільших економік світу зустрінуться на індонезійському острові Балі в п'ятницю перед самітом лідерів G20, який пройде в листопаді також в Індонезії.

Блінкен і Лавров не зустрічалися з того часу, як 24 лютого Росія вдерлася в Україну.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що Путін не приїде на саміт G20.

А президент України Володимир Зеленський, який отримав запрошення на саміт, заявив, що його участь залежить від того, чи буде до листопада завершена війна і чи буде на G20 представлена Росія.

Своєю чергою прем'єр Австралії Ентоні Албенізі пообіцяв влаштувати Путіну недружню зустріч на саміті G20

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