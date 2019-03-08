У Держдепі назвали оптимальні терміни ядерного роззброєння КНДР

Передбачається, що завершити денуклеаризацію Північної Кореї можна до 2021 року

В Государственном департаменте США назвали оптимальными сроками завершения ядерного разоружения Северной Кореи (КНДР) 2021 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство Bloomberg.

По информации собеседника агентства из Госдепа, процесс денуклеаризации должен завершиться к окончанию президентства Дональда Трампа. Однако департамент не будет оказывать даление на руководство КНДР ради ускорения процесса.

Напомним, переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время саммита в Ханое завершились досрочно. Стороны не пришли к согласию по многим вопросам.

Со своей стороны Трамп омечает, что переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций. В ответ министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонхо сказал, что Пхеньян сделал "реалистичное предложение" и добивался частичного, а не полного снятия санкций.

Напомним, Президент США Дональд Трамп готов к продолжению диалога с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по денуклеаризации полуострова.