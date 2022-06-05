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У Держдепі назвали головний спосіб відновлення експорту українського зерна

Фото: представник Держдепу США Нед Прайс (Reuters)
Автор: Іван Носальський

У США впевнені, що для відновлення експорту зерна з України Москві необхідно припинити блокаду морських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника Держдепу США Неда Прайса у Twitter.

"Щоб полегшити торгівлю українськими продуктами харчування, Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - ред.) необхідно зняти російську блокаду українських портів і дозволити торгівлі відновитися", - підкреслив Прайс.

При цьому він зазначив, що зараз Кремль намагається покласти провину в продовольчій кризі на санкції, які ввели проти Росії.

"Ніколи не було санкцій на їжу, добрива чи ліки з Росії. Це все вигадала російська пропаганда, яка покликана зняти відповідальність з президента Путіна", - заявив Прайс.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що продовольча криза у світі виникла через порушення логістичних ланцюжків, а також фінансову політику західних країн.

Також ми писали, що за словами Путіна, Україна могла б вивозити свої зернові через територію Білорусі. Але для цього з Мінська слід зняти міжнародні санкції.

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