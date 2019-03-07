У Держдепартаменті США вшанували пам'ять Гандзюк

Пам'ять українки вшанували під час церемонії нагородження жінок Міжнародною премією за відвагу

В Госдепартаменте США сегодня, 7 февраля, почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

Сообщается, что американские дипломаты отметили роль Гандзюк в борьбе с коррупцией в Украине, а также в работе с детьми, которые выехали из Донбасса во время войны.

"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", - говорится в сообщении.

Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что Гандзюк отдала свою жизнь ради демократической Украины.

"Катя подала достойный пример всем украинцам. Ее наследство и чрезвычайно важное дело продолжают жить", - сказала Йованович.

Отметим, в четверг, 7 марта, Государственный секретарь США Помпео провел в Госдепартаменте США ежегодную церемонию награждения 10 самых смелых женщин со всего мира международной премией за мужество (International Women of Courage Award, IWOC).

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал дело Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, и заявил, что ГПУ будет подавать апелляцию на решение Шевченковского суда относительно меры пресечения.

РБК-Украина писало, что переименование улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк в Херсоне спровоцировало столкновения и конфликты между активистами.