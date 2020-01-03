Держдепартамент США закликав американців негайно покинути Ірак

Державний департамент Сполучених Штатів настійно рекомендує американським громадянам негайно залишити Ірак "через напружену ситуацію в регіоні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту.

У відомстві нагадали, що посольство США в Багдаді піддалося "нападу озброєних угруповань, підтримуваних Іраком".

Нагадаємо, 31 грудня в столиці Іраку кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Багдаді під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

1 січня посольство США в Ірані припинило свою роботу з-за нападу з боку протестуючих.

Крім того, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше Сполучені Штати заявили про свою причетність до ракетним ударам по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касіма Сулеймані.