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Госдеп призвал Иран немедленно освободить нефтяной танкер St Nikolas

Четверг 11 января 2024 20:59
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Госдеп призвал Иран немедленно освободить нефтяной танкер St Nikolas Иллюстративное фото: Госдеп призвал Иран немедленно освободить нефтяной танкер St Nikolas (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки призвали Иран немедленно уволить нефтяной танкер St Nikolas и его команду.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель спикера министерства обороны Ведант Патель во время брифинга в четверг.

"Подобные провокационные действия Ирана и Ирана представляют угрозу мировой экономике, и это должно быть прекращено", - Патель.

Однако он не уточнил, какие дальнейшие действия будут предпринимать США, но сказал, что это "продолжает быть предметом разговоров".

По его словам, США будут продолжать "решительно применять" санкции против Исламской Республики и будут работать с региональными партнерами, чтобы "привлечь к ответственности иранский режим".

Напомним, ранее стало известно о том, что в военно-морские силы Ирана захватили в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas. Судно под флагом Маршалловых островов перевозило иракскую сырую нефть в Турцию.

Что известно о захваченном танкере

Ранее судно St Nikolas называлось Suez Rajan, оно связано с греческой судоходной компанией Empire Navigation. В предварительном заявлении афинская фирма признала потерю контакта с танкером, экипаж которого состоял из 18 филиппинцев и одного гражданина Греции.

В феврале 2022 года группа United Against Nuclear Iran заявила, что подозревает перевозку этим танкером нефти с иранского острова Харг.

Месяцами корабль стоял в Южно-Китайском море у северо-восточного побережья Сингапура, прежде чем двинулся к побережью Техаса (США). Судно в августе выгрузило груз на другой танкер, выпустивший свою нефть в Хьюстоне согласно распоряжению Министерства юстиции Штатов.

В сентябре 2023 года компания Empire Navigation признала себя виновной в контрабанде санкционированной иранской сырой нефти и согласилась заплатить штраф в размере 2,4 миллиона долларов по делу, связанному с танкером.

Захват Ираном нефтяных танкеров

Напомним, нападения на танкеры в Персидском заливе начались еще в 2019 году, однако весной 2023 года Иран стал делать это чаще. Так, в конце апреля иранские военно-морские силы захватили в Османском заливе нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

Ранее было захвачено еще одно судно – на этот раз под флагом Панамы. Тогда США пообещали отреагировать на подобные действия Ирана.

Летом 2023 стало известно, что Штаты могут начать отправлять морских пехотинцев в защиту коммерческих нефтяных судов в Ормузском проливе Персидского залива от возможного нападения со стороны Ирана.

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