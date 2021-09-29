Держдеп про Україну і НАТО: у кожної країни є право обирати колективну оборону

Сполучені Штати Америки підтримують право України на інтеграцію до НАТО. Таке право є у кожної суверенної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера Держдепу США Неда Прайса.

Зазначимо, ця заява стала відповіддю на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що "червоні лінії" президента Росії Володимира Путіна обмежені кордонами Росії. І українська сторона самостійно вирішуватиме, що робити в інтересах народу, а також безпеки України та Європи.

"У кожної країни є суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін обговорював з Олександром Лукашенком розміщення військ НАТО в Україні, і вони вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

Також у Путіна розповіли, як будуть реагувати на появу військ НАТО в Україні.