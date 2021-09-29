RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Держдеп про Україну і НАТО: у кожної країни є право обирати колективну оборону

Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки підтримують право України на інтеграцію до НАТО. Таке право є у кожної суверенної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера Держдепу США Неда Прайса.

"У кожної країни є суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України", - зазначив він.

Зазначимо, ця заява стала відповіддю на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що "червоні лінії" президента Росії Володимира Путіна обмежені кордонами Росії. І українська сторона самостійно вирішуватиме, що робити в інтересах народу, а також безпеки України та Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін обговорював з Олександром Лукашенком розміщення військ НАТО в Україні, і вони вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

Також у Путіна розповіли, як будуть реагувати на появу військ НАТО в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиУкраїна