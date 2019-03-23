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Держдеп США прокоментував вирок українському політв’язню Грибу

Новини » Політика    23.03.2019 - 21:08
Держдеп США прокоментував вирок українському політв’язню Грибу
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Держдеп вимагає повернути Павла Гриба в Україну

Заступник речника Держдепу США Роберт Паладіно заявив, що Державний департамент Сполучених Штатів засуджує рішення російського суду щодо вироку у 6 років ув’язнення українського політв’язня Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Паладіно в Twitter.

В Державному департаменті США наголосили, що Гриб був затриманий через позицію стосовно російської агресії.

"Ми стурбовані станом його здоров‘я. Росія повинна терміново повернути його в Україну та зняти звинувачення", - заявив Паладіно.

Зазначимо, Павло Гриб після оголошення вироку заявив, що починає голодування

Раніше повідомлялось, що Британія вимагає від РФ звільнити Гриба. Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант заявив, що постійне використання Росією політично вмотивованих ув’язнень є жахливим фактом.

Нагадаємо, посольство США стурбоване через вирок Грибу в РФСША закликають Росію негайно звільнити всіх політв'язнів, а також припинити безпідставні політичні переслідування українців, а також стурбовані через тяжкий стан здоров’я українського політв’язня Павла Гриба.

 

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