Держдеп США попередив учасників "Північного потоку-2". Нагадав про санкції

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив учасників російського проекту "Північний потік-2". Він зазначив, що всі причетні до будівництва газопроводу, потраплять під американські санкції.
Про це йдеться у заяві держсекретаря США на сторінці у Twitter.
Блінкен нагадав, що адміністрація президента Джо Байдена вважає "Північний потік-2" поганою угодою.
"Ми продовжуємо відслідковувати діяльність та попереджаємо, що будь-яка компанія, яка бере участь у проекті "Північний потік-2", ризикуватиме санкціями. Ми прагнемо дотримуватися законодавства в цьому відношенні", - заявив він.
"Північний потік-2" - це газопровід, який будується між Росією та Німеччиною у Балтійському морі. Він загрожує безпеці України, оскільки після його запуску, Москва може відмовитися від транзиту газу в Європу через українську територію.
Як попереджали в Держдепі, США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". Нові обмеження введуть, якщо протягом трьох місяців адміністрація США знайде юридичні підстави.
Нагадаємо, вчора глава Верховної ради Дмитро Разумков в розмові з американським сенатором закликав США заблокувати завершення будівництва "Північного потоку-2".
Крім того, президент Володимир Зеленський назвав Північний потік-2" пасткою для країн Європи.