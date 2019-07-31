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Держдеп США озвучив міфи пропаганди РФ про ракетний договір

Новини » Політика    31.07.2019 - 11:58
Держдеп США озвучив міфи пропаганди РФ про ракетний договір
Ілюстративне фото (flickr.com secdef)

США спростували твердження РФ з приводу того, що Вашингтон не зацікавлений в діалозі про ДРСМД

Державний департамент США напередодні офіційного виходу Штатів з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з РФ назвав вісім міфів пропаганди Росії про договір. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Госдепа.

Так, у заяві названо й розвінчано вісім міфів російської пропаганди про ДРСМД.

Зокрема, США спростували твердження РФ з приводу того, що Вашингтон не зацікавлений у діалозі про ДРСМД, у той час як Росії зацікавлена. Підкреслюється, що протягом шести років американці піднімали питання про порушення ДРСМД Росією більш ніж на 30 зустрічах, у тому числі на вищому урядовому рівні.

Зокрема, Росія в січні 2019 року продемонструвала крилату ракету наземного базування 9 М729. У РФ стверджували, що їх дії є "прозорими". Однак у Держдепі зазначають, що випробування порушили ракетний договір, оскільки ракета пройшла льотні випробування на відстанях понад 500 кілометрів, заборонених згідно з документом. При цьому демонстрація проводилася під повним контролем російської сторони, можливість провести незалежний контроль з боку експертів НАТО була відсутня.

У заяві американського відомства підкреслюється, що більше чотирьох років Росія "заперечувала існування ракети", що порушує положення ДРСМД.

Держдеп також заперечує твердження, що США хочуть почати нову гонку озброєнь, що Штати підривають європейську безпеку, а також що Білий дім відмовляється від контролю за озброєнням.

Нагадаємо, 15 липня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг закликав Росію використовувати свій "останній шанс" для дотримання Договору по ліквідації ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Як писало РБК-Україна, раніше генсек НАТО вже заявляв, що не бачить прориву в переговорах з РФ по договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Столтенберг відзначав, що Москва не продемонструвала намірів повернутися до виконання ракетного договору.

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