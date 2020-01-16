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Фірмам, пов'язаним з Аваковим, дозволили видобувати золото, незважаючи на порушення, - "Схеми"

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 22:39
Фірмам, пов'язаним з Аваковим, дозволили видобувати золото, незважаючи на порушення, - "Схеми"
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Компанії не подали повний пакет документів на дозвіл на видобування корисних копалин

Фірми, пов'язані з оточенням міністра внутрішніх справ Арсеном Аваковим, отримали дозвіл на видобуток танталу і золота в Кіровоградській області, незважаючи на порушення процедури подачі документів для дозволу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Повідомляється, що восени 2019 року компанія "Ліра Майн Мінералз" і "Таурус Інфініті" отримали від Держгеонадр спецдозволу на видобування цінних руд в Клинцівському золотому родовищі і на ділянці танталових руд родовища Мостове. При цьому пакет документів, який подали обидві компанії, був не повним.

"На момент подачі та реєстрації заяв у компанії не було звітів і висновків з оцінки впливу на навколишнє середовище, звітів про громадське обговорення, які повинні подаватись разом з заявами", - йдеться у розслідуванні.

У Держгеонадра підтвердили, що заяви були зареєстровані до набрання чинності змін до порядку від 6 липня 2019 року, що дозволяє залучати пакет документів вже після реєстрації. При цьому у відомстві зазначили, що розгляд заяв завершилося після набрання чинності спрощеного порядку.

За словами юриста "Інституту розвитку регіональної преси" Оксани Максименюк, таке пояснення не відповідає нормам закону і судової практиці.

Співзасновників компаній Олександра Настенко і Віталія Якименко пов'язують з оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зокрема, Ігорем Котвицьким. Також журналісти виявили, що син Віталія Якименко Павло є народним депутатом від "Слуги народу" і входить в комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Богдан і олігарх Ігор Коломойський таємно зустрічалися. Богдан і Коломойський разом з соратниками і бізнес-партнерами бачилися в ресторані п'ятизіркового готелю в самому центрі Києва.

Також повідомлялося, що журналісти "Схем" зафіксували, що президент Володимир Зеленський повернувся в Україну з Оману майже через добу після авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

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Новини України Арсен Аваковсхемы
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