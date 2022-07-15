RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держдеп США схвалив продаж Естонії шести установок HIMARS

Фото: США можуть продати Естонії п'ять установок HIMARS (facebook.com/cincafu)
Автор: Константин Широкун

Державний департамент США схвалив продаж Естонії ракетних систем HIMARS в рамках угоди на суму 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У схвалений пакет увійдуть до шести пускових установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), боєприпаси, допоміжне обладнання, а також запасні частини до них.

Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки і оборони повідомило Конгрес про можливий продаж в п'ятницю поряд з двома іншими продажами військового обладнання за кордоном.

Державний департамент також окремо схвалив можливий продаж ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності і супутнього обладнання Норвегії в рамках угоди на суму до 950 мільйонів доларів і легких торпед MK 54 в Південну Корею на орієнтовну вартість в 130 мільйонів доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ще наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія