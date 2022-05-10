Держдеп США звинуватив РФ в кібератаках на Україну

Росія цілеспрямовано ініціювала низку кібератак на Україну для того, аби зашкодити нашій країні чинити опір на початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.
"Протягом кількох місяців до початку незаконного вторгнення Росії та після нього Україна зазнала низки руйнівних кібератак, серед яких пошкодження веб-сайтів, видалення даних з комп’ютерів, що належать уряду та приватним особам", - сказано у повідомленні Держдепу.
Як зазначають у відомстві, США вже почали надавати Україні допомогу у сфері кіберзахисту.
"Ми посилили нашу підтримку цифрового з’єднання в Україні, зокрема надаючи супутникові телефони та термінали передачі даних українським урядовцям, постачальникам основних послуг та операторам критичної інфраструктури", - розповідають у відомстві.
В Держдепі підкреслили, що внаслідок кібератак Росії постраждала не тільки Україна, а й інші країни Європи. Так європейські комерційні мережі, які надають Інтернет послуги, були атаковані ще на початку вторгнення РФ в Україну внаслідок дії російських хакерів. Через це велика кількість мешканців країн ЄС не мали доступу до Інтернету.
Раніше ми повідомляли, що російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові сайти Німеччини. Відповідальність взяло на себе об'єднання Killnet.
Також ми писали, що Адміністрація президента США Джо Байдена посилила розслідування національної безпеки щодо російського антивірусного програмного забезпечення АТ"Лабораторія Касперського". Це сталося на тлі підвищених побоювань з приводу російських кібератак після вторгнення Москви в Україну.
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