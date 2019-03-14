Держдеп США назвав С14 і Нацкорпус "групами ненависті"

Держдеп США представив звіт про "групи ненависті" в Україні

Государственный департамент США считает украинские радикальные организации С14 и Нацкорпус "группами ненависти". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Бюро по развитию демократии, прав человека и демократии в США.

В отчете указывается, что за минувший год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при очевидном попустительстве правоохранительных органов. В частности, члены С14 незаконно задержали мужчину, которого подозревали в причастности к "ДНР" и передали его СБУ. Очевидно, речь идет о бразильском боевике Рафаэле Лусварги.

Кроме того, поступали сообщения от Национальной ассоциации адвокатов Украины о запугивании со стороны С14. Например, в июле радикалы напали на адвоката Валентина Рыбина, который защищал подозреваемого в сепаратизме. Также зафиксирован случай нападения на журналиста, который освещал суд над членами C14, подозреваемыми в разгроме лагеря ромов.

Также сообщается, что были выявлены несколько случаев, когда правительство выделяло гранты или сотрудничало с "группами ненависти". В частности, в июне C14 выделили почти полмиллиона гривен за проведение молодежного летнего лагеря. СМИ сообщали, что C14 и другие "группы ненависти" заключили соглашения с властями в разных городах о создании патрульных подразделений "муниципальной охраны" для обеспечения общественной безопасности.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что наблюдатели на выборах 2019 от "Национальных дружин" не будут силовым способом вмешиваться в избирательный процесс.