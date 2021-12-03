Держдеп США про мінські домовленості: більша частина не виконана Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що велика частина Мінських угод не виконана саме Росією. При цьому він підкреслив, що Росія і Україна повинні продемонструвати готовність виконувати мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters NEXT.
"Росія і Україна повинні дати зрозуміти, що вони готові виконувати те, про що вони домовилися в рамках мінських угод. Більша частина з цього не була виконана. А велика частина того, що не було виконано, належать до Росії. В той самий час, є і ті речі, які повинна зробити Україна", - заявив Блінкен.
Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон може зіграти допоміжну роль у врегулюванні на Донбасі.
А глава ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що США вирішили бути активним учасником врегулювання конфлікту.