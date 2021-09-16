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Росія звинуватила США у втручанні у вибори і пригрозила заходами

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Четвер 16 вересня 2021 17:10
Росія звинуватила США у втручанні у вибори і пригрозила заходами Фото: Марія Захарова, прес-секретар МЗС РФ (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерія Поліщук

Російська Федерація звинуватила американські компанії Google і Apple у втручанні у вибори в Державну думу РФ. Росія вимагає, щоб компанії видалили контент пов'язаний з опозиціонером Олексієм Навальним і додаток "розумне голосування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прес-секретаря Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

За її словами, РФ володіє неспростовними доказами порушення законодавства Росії американськими інтернет-платформами в контексті підготовки проведення виборів до Держдуми.

"У зв'язку з цим заявлено про категорично неприпустимість втручання у внутрішні справи нашої країни. Ми довели відповідну інформацію через російське посольство Вашингтоні до Держдепартаменту і Ради з національної безпеки США", - заявила Захарова.

Вона додала, що Росія очікує, що влада США негайно вживе вичерпних заходів щодо виконання вимог до компаній Apple і Google.

"Як Ви знаєте, терпіння російської сторони, які поки утримуються від зведення бар'єрів для бізнесу в Росії, не безмежне", - додала вона.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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