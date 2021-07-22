RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Держдеп пояснив відсутність причин для заходів у відповідь в угоді щодо "Північного потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

США і Німеччина навмисно не стали конкретизувати в угоді щодо "Північного потоку-2", які саме дії Росії приведуть до відповіді. Відповідну заяву зробив представник Держдепу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, рішення прийнято для того, щоб не давати Росії "дорожню карту", яка дозволила б їй уникнути цих заходів.

Представник Держдепартаменту зазначив, що Вашингтон за угодою з Берліном зобов'язується вводити санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати "Північний потік-2" проти України або інших країн.

За його словами, США і Німеччина відзначили глибокі розбіжності з питання газопроводу, але домовилися скоротити ризики, які можуть статися при реалізації проекту.

За словами іншого представника Держдепу, завершення будівництва "Північного потоку-2" не означає, що газ буде відразу ж пущений по трубопроводу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2