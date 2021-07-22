Держдеп пояснив відсутність причин для заходів у відповідь в угоді щодо "Північного потоку-2"

За його словами, рішення прийнято для того, щоб не давати Росії "дорожню карту", яка дозволила б їй уникнути цих заходів.

Представник Держдепартаменту зазначив, що Вашингтон за угодою з Берліном зобов'язується вводити санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати "Північний потік-2" проти України або інших країн.

За його словами, США і Німеччина відзначили глибокі розбіжності з питання газопроводу, але домовилися скоротити ризики, які можуть статися при реалізації проекту.

За словами іншого представника Держдепу, завершення будівництва "Північного потоку-2" не означає, що газ буде відразу ж пущений по трубопроводу.