Держдеп назвав винних у атаці на посольство США в Багдаді

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що за останніми ракетним обстрілом району, де знаходиться американське посольство в Багдаді, стоять бойовики, підтримувані Іраном. Сполучені штати засуджують минулий ракетну атаку.

Заява глави Держдепу США опубліковано в Twitter.

Він зазначив, що ніхто зі співробітників посольства в ході інциденту не постраждав, однак був поранений щонайменше один іракський громадянин, а також пошкоджені будівлі.

"Ті самі бойовики, які нападають на дипломатичні об'єкти, масштабно розкрадає іракські державні ресурси, нападає на мирних протестувальників і активістів і займається насильством проти віруючих інших конфесій", - підкреслив Помпео.

Раніше особливо охороняється район Багдада, в якому розташоване посольство США, обстріляли ракетами. Іракська сторона заявила, що ракети впали на території житлового комплексу, однак у результаті обійшлося без жертв.

Подібний інцидент стався місяць тому. Тоді "зелена зона" Багдада зазнала ракетного обстрілу. Там розташовуються посольства США та інші іноземні місії. В результаті обстрілу загинула як мінімум одна людина, поранення отримали п'ятеро мешканців іракської столиці.

Зазначимо, у Багдаді в липні в районі "зеленої зони" біля посольства США також впала ракета.