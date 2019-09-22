Держдеп не буде публікувати стенограму розмови Трампа і Зеленського, - Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського носить строго конфіденційний характер, тому Держдеп не буде публікувати її стенограму. Про це він заявив у неділю в ефірі телекомпанії ABC.

Він нагадав, що розмови президентів носять конфіденційний характер.

"Ви знаєте, що ми (Держдепартамент, - ред.) вкрай рідко зраджуємо розголосу стенограми. Розмови лідерів світу носять конфіденційний характер. Недоречно робити так, за винятком якихось екстремальних обставин", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що конгресмени США звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови Трампа і Зеленського. Так, з вимогою надати доступ до повної стенограмі розмови двох президентів виступив Комітет з розвідки Палати представників. З подібною вимогою до Білого дому звернулася співголова групи підтримки України в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур.

Додамо, сьогодні Трамп заявив, що не сказав нічого неприпустимого під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого нібито наполягав на розслідуванні діяльності колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина.