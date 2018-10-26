У держбюджеті-2019 передбачено достатньо коштів для субсидій, - Мінсоцполітики

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Кількість отримувачів субсидій залишиться приблизно на тому ж рівні, що й у цьому році

Міністр соціальної політики Андрій Рева спростував інформацію про те, що коштів, закладених для здійснення виплат субсидій у держбюджетах 2018 та 2019 років, недостатньо. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, Рева зазначив, що закладена до Державного бюджету України сума на виплати субсидій для оплати житлово-комунальних послуг містила частку на виплати боргів за попередні періоди, а тому порівняння з аналогічною статтею видатків на наступний рік в абсолютних величинах є некоректним.

"Сума в розмірі 71 мільярд гривень була закладена (до Державного бюджету на 2018 рік) з урахуванням боргів за попередні періоди. У цьому році ми закриваємо усі борги за минулі періоди, а на наступний, за нашими розрахунками, потрібною буде менша від цьогорічної сума на 16 мільярдів гривень", - заявив Рева.

Міністр також поінформував про те, що кількість отримувачів субсидій залишиться приблизно на тому ж рівні, що й у цьому році.

Водночас, він зазначив, що система субсидій не призначена для постійного функціонування в існуючих сьогодні масштабах, а є тимчасовим заходом для допомоги людям пройти етап реформи тарифоутворення в комунальній сфері, в умовах, коли люди мають дійсно низькі доходи.

Нагадаємо, отримувачі субсидій з 1 січня 2019 року зможуть отримати зекономлені кошти готівкою.

Раніше Міністерство соціальної політики України надало роз'яснення щодо нових правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Розрахунок вже призначених субсидій за новими параметрами відбудеться в автоматичному режимі.