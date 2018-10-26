ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У держбюджеті-2019 передбачено достатньо коштів для субсидій, - Мінсоцполітики

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 13:39
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Кількість отримувачів субсидій залишиться приблизно на тому ж рівні, що й у цьому році

Міністр соціальної політики Андрій Рева спростував інформацію про те, що коштів, закладених для здійснення виплат субсидій у держбюджетах 2018 та 2019 років, недостатньо. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, Рева зазначив, що закладена до Державного бюджету України сума на виплати субсидій для оплати житлово-комунальних послуг містила частку на виплати боргів за попередні періоди, а тому порівняння з аналогічною статтею видатків на наступний рік в абсолютних величинах є некоректним.

"Сума в розмірі 71 мільярд гривень була закладена (до Державного бюджету на 2018 рік) з урахуванням боргів за попередні періоди. У цьому році ми закриваємо усі борги за минулі періоди, а на наступний, за нашими розрахунками, потрібною буде менша від цьогорічної сума на 16 мільярдів гривень", - заявив Рева.

Міністр також поінформував про те, що кількість отримувачів субсидій залишиться приблизно на тому ж рівні, що й у цьому році.

Водночас, він зазначив, що система субсидій не призначена для постійного функціонування в існуючих сьогодні масштабах, а є тимчасовим заходом для допомоги людям пройти етап реформи тарифоутворення в комунальній сфері, в умовах, коли люди мають дійсно низькі доходи.

Нагадаємо, отримувачі субсидій з 1 січня 2019 року зможуть отримати зекономлені кошти готівкою.

Раніше Міністерство соціальної політики України надало роз'яснення щодо нових правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Розрахунок вже призначених субсидій за новими параметрами відбудеться в автоматичному режимі.

Бюджет на виїзді: скільки урядовці витрачають на закордонні відрядження Зекономлені субсидії можна буде отримати готівкою, - Рева
Новини України Міністерство соціальної політикиАндрій РеваДержбюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся