Мінсоцполітики дало роз'яснення щодо нового порядку оформлення субсидій

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Розрахунок вже призначених субсидій за новими параметрами відбудеться в автоматичному режимі

Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо нових правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначили Мінсоцполітики, відтепер, якщо ЄСВ не сплачується з вини роботодавця, субсидію призначатимуть на загальних умовах. Це означає, що якщо відсутня сплата єдиного соціального внеску не з вини громадянина, а через неплатежі установи, де він або вона працює, то субсидія буде призначена.

Також, якщо ЄСВ не сплачується через відсутність роботи, то субсидія буде надана безробітним у сільській місцевості та райцентрах, а також безробітним у містах за умови перебування на обліку в центрі зайнятості.

Крім того, субсидія призначатиметься громадянам, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, це потрібно підтвердити документально. Якщо ж ЄСВ не сплачується за кордоном, то такі громадяни мають можливість укласти договір про сплату єдиного соціального внеску в Україні та отримати право на субсидію.

Працездатні онкохворі (за наявності висновку ЛКК) чи сім'ї, в яких є алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), отримуватимуть субсидію на основі звернення на Комісію, зазначили в міністерстві.

За новими нормами, субсидія нараховуватиметься на опалювальну площу, яка не перевищує 120 квадратних метрів для квартир та 200 квадратних метрів для індивідуальних будинків. Передбачено отримання субсидії для категорій громадян на понаднормову площу, але не більше за 30% від норми.

Крім того, субсидія буде призначена тим домогосподарствам, які проживають в одному житловому приміщенні, що перевищує норми площі, та мають розділені особові рахунки.

Відтепер при розрахунку розміру субсидії не враховуватимуться аліменти сплачені на дитину. Не враховуватиметься і отримана домогосподарством спеціальна бюджетна дотація за вирощування телят, розповіли міністерстві.

Громадяни сплачуватимуть лише вартість фактично спожитої послуги. Тобто якщо газу, води чи електроенергії спожито менше за обов'язковий платіж, то сплачено буде рівно за спожите, пояснили в Мінсоцполітики.

"Варто також зазначити, що потреба у повторних зверненнях до органів соціального захисту населення через зміни у порядку нарахування розміру субсидій - відсутня. Розрахунок вже призначених субсидій за новими параметрами відбудеться в автоматичному режимі на опалювальний сезон. Ті, хто раніше не звертався за субсидією, можуть зробити це у будь-який зручний для себе час", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, вперше за останні кілька років у проекті держбюджету-2019 передбачено зниження витрат на субвенцію місцевим бюджетам для виплати житлових субсидій. Уряд пропонує "урізати" цю статтю витрат майже на 16 млрд гривень у порівнянні з нинішнім роком - до 55,05 млрд гривень.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.