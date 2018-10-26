Зекономлені субсидії можна буде отримати готівкою, - Рева

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Відповідне рішення набуде чинності після монетизації субсидій, з січня 2019 року

Отримувачі субсидій з 1 січня 2019 року зможуть отримати зекономлені кошти готівкою. Про це розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "112 Україна".

Рева зазначив, що після монетизації субсидій, яка почнеться з січня, вся зекономлена субсидія залишатиметься в розпорядженні людей.

"Завершується сезон, ми провели розрахунки з урахуванням субсидій, ви заощадили певну суму, цю суму ви можете зняти зі свого рахунку і використовувати на власне споживання. "Прямокеш" - це такий проект, який ми готуємо", - пояснив міністр.

Він додав, що відповідне рішення має набути чинності з 1 січня 2019 року.

Зі слів Реви, зараз споживачі комунальних послуг проводять енергозберігаючі заходи, завдяки чому економлять ресурси.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України надало роз'яснення щодо нових правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Розрахунок вже призначених субсидій за новими параметрами відбудеться в автоматичному режимі.