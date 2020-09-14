До держбюджету закладено 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу

Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на 2021 рік 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу. Всього в бюджеті передбачено 19,4 млрд гривень на боротьбу з COVID-19.

Про це на брифінгу заявили міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр додав, що також 1 млрд гривень буде виділено на захист від коронавірусу в школах.

Також до 2023 року в Україні планують збільшити фінансування медицини на рівні 5% ВВП.

"На наступний рік закладено 4,2% ВВП, порівняно з 3,4%, як це було в цьому році. Поступово ми плануємо збільшити витрати до 5% ВВП",- розповів Марченко.

Раніше повідомлялося, що Україна в рамках міжнародної ініціативи COVAX отримає вакцини від коронавирусу тільки для 20% населення країни. Всього в вакцині потребуватимуть близько 30 млн українців.

Нагадаємо, 14 вересня Кабінет міністрів представив проект держбюджету на 2021 рік. В документі закладено зростання економіки на рівні 4,6%.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін доручив проконтролювати витрати фонду боротьби з коронавірусом.

До цього Марченко повідомляв, що Мінфін використовував 30% коштів, які були передбачені у фонді боротьби з COVID-19. З 66 млрд гривень використано всього лише 19 млрд гривень