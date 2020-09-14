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Кабмін доручив проконтролювати витрати Фонду COVID-19

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 11:53
Кабмін доручив проконтролювати витрати Фонду COVID-19
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про забезпечення контролю видатків Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19, який був сформований у складі бюджету. Контроль проведе Державна аудиторська служба.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

У повідомленні говориться, що прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним із зобов'язань, які Україна взяла перед Міжнародним валютним фондом.

Прийнятим на засіданні Кабміну розпорядженням Держаудиту доручено забезпечити контроль за використанням коштів Фонду. А розпорядникам цих коштів - забезпечити допуск працівників Держаудиту і надати їм всі необхідні документи.

Нагадаємо, на початок вересня було використано 30% коштів, передбачених у фонды з боротьби з COVID-19. Зазначимо, на наповнення цього фонду з державного бюджету виділили в цілому 66 млрд гривень. Надалі 35 млрд перенаправили на дороги.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що влада зможе оперативно знайти гроші на боротьбу з коронавірусом, якщо буде така необхідність. Тому частина грошей з фонду і була спрямована на інфраструктурні проекти.

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