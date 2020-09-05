У Мінфіні розповіли, скільки використали грошей з COVID-фонду

Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Зараз де-факто використано 30% коштів, передбачених у фонді боротьби з COVID-19. Питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з коронавірусом не стоїть, і Україна забезпечена необхідними ресурсами.

Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, зараз немає критичної проблеми з "коронавірусним" фондом.

"На сьогоднішній момент де-факто використано 30% коштів, передбачених у "коронавірусному" фонді. З 66 млрд гривень використано всього лише 19 млрд гривень", - сказав міністр.

За словами Марченка, кошти фонду розміщені за різними напрямками.

"Якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, ми зможемо їх перерозподілити на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, в тому числі, держави", - сказав він.

Також Марченко зазначив, що питання ефективності та спрямування коштів саме на боротьбу з COVID-19 не стоїть, і Україна забезпечена необхідними ресурсами.

"Якщо не вистачить грошей в "ковідівському" фонді, ми перерозподілимо з інших програм, знайдемо ресурс за рахунок дохідної частини бюджету, оскільки дохідна частина бюджету зараз перевиконується", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Міносвіти розраховують на 3 млрд гривень з "коронавірусного" фонду на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в освіті.

Зазначимо, спікер Дмитро Разумков заявив, що влада зможе оперативно знайти гроші на засоби боротьби з коронавірусом, якщо буде така потреба.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому гроші з "коронавірусного" фонду йдуть на дороги.