Держбюджет у січні зведено зі значним дефіцитом

Дефіцит виник через рекордну суму відшкодування ПДВ експортерам

В государственный бюджет Украины в январе 2019 года поступило 54,489 млрд грн, что на 10,8% или на 6,563 млрд грн меньше плана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу.

По данным ведомства, сбор налоговыми органами Государственной фискальной службы составил 39,618 млрд грн. Но в январе экспортерам было возмещено 19,71 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что значительно больше, чем в среднем в месяц в прошлом году (около 11 млрд грн).

Кроме того, значительно сократились таможенные поступления, которые контролируются ГФС - до 22,519 млрд грн, что на 2,602 млрд грн меньше, чем в январе 2019 года, и меньше плана на 3,007 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины в 2018 году составили 928,1 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2017 году.

Напомним Министерство финансов начинает перевод всех таможенных платежей на Единый казначейский счет. Тестовый период начинается 23 января 2019 года. До 17 февраля тестирование ЕКС будет проводиться исключительно для Киевской городской и областной таможен, а с 18 февраля до 15 марта пройдет на всех таможнях Украины.