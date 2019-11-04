Держбюджету з початку року недоотримав 5,5% доходів

Доходи державного бюджету України за січень-жовтень 2019 року склали 810 742,5 млн грн, що на 5,5% або на 47 173,7 млн грн менше плану (857 916,3 млн грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

У той же час, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року доходи держбюджету зросли 8,5%, або на 63 329,9 млн грн.

За даними Держказначейства на 31 жовтня, в жовтні надходження до держбюджету склали 70 991,5 млн грн, що на 9,9% або на 7 835,8 млн грн менше плану. Крім того, надходження в жовтні були на 3,3% або на 1 635,8 млн грн менше, ніж у жовтні 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці вересня Рахункова палата заявила про ризики виконання доходів загального фонду державного бюджету в 2019 році.

Нагадаємо, в 2019 році Національний банк перерахував в державний бюджет України 64 898 млн грн - всю суму частини прибутку до розподілу, яка визначена консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов'язань перед державним бюджетом. Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік.