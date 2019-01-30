Держбюджет-2018 зведено з дефіцитом менше плану

Доходи держбюджету за рік збільшилися на 17%

Доходы государственного бюджета Украины в 2018 году составили 928,1 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

По данным ведомства, дефицит госбюджета составлял 59,2 млрд грн при плане 80,6 млрд грн.

В государственный бюджет за 2018 год поступило 928,1 млрд грн при плане 939,9 млрд грн. В общий фонд - 833,6 млрд грн при плане 842,9 млрд грн, в специальный фонд - 94,5 млрд грн при плане 97,1 млрд грн.

В местные бюджеты в 2018 году поступило 244,3 млрд грн при плане 242,3 млрд грн.

Напомним, в общий фонд государственного бюджета в 2018 году поступило 729,4 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов начинает перевод всех таможенных платежей на Единый казначейский счет. Тестовый период начинается 23 января 2019 года. До 17 февраля тестирование ЕКС будет проводиться исключительно для Киевской городской и областной таможен, а с 18 февраля до 15 марта пройдет на всех таможнях Украины.