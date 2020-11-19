Держбанки втратили 20% прибутку

Чотири банки державного сектору економіки за січень-вересень 2020 року отримали прибуток у розмірі 24,455 млрд грн. Це на 19% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (30,233 млрд грн).

Про це йдеться у звіті Міністерства фінансів.

Згідно з даними фінансової звітності, три банки отримали прибуток, зокрема:

ПриватБанк - 21,279 млрд грн (27,427 млрд грн за січень-вересень 2019 року),

Укргазбанк - 685 млн грн (347 млн грн за січень-вересень 2019 року),

Ощадбанк - 4,736 млрд грн (189 млн грн за січень-вересень 2019 року).

Крім того, Укрексімбанк отримав 2,246 млрд грн збитку (2,270 млрд грн прибутку за січень-вересень 2019 року).

Чисті активи державних банків зросли з початку року на 89,312 млрд грн до 913,958 млрд грн. За 9 місяців 2020 року кількість відділень зменшилась з 5,2 тисяч до 4,7 тисяч, кількість співробітників - з 59,0 до 57,3 тис. осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектора у 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що у 2,4 рази більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн). Прибуток ПриватБанку склав 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 році).

Нагадаємо, чотири банки державного сектора у першому півріччі 2020 року отримали прибуток у розмірі 16,15 млрд грн, що на 17% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (19,55 млрд грн).