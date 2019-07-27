ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Державіаслужба заборонила польоти вантажного перевізника "Європа Ейр"

Новини » Суспільство    27.07.2019 - 06:25
Державіаслужба заборонила польоти вантажного перевізника "Європа Ейр"
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Заборона набула чинності з півночі 27 липня

Державна авіаційна служба України указом від 26 липня заборонила вантажного авіаперевізника "Європа Ейр" здійснювати польоти. Про це йдеться в повідомленні Державіаслужби, передає РБК-Україна, з посиланням на прес-службу регулятора.

Заборона набула чинності з 00:00 годин суботи, 27 липня.

"Наказом Державної авіаційної служби України від 26 липня 2019 № 961 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 27 липня 2019 дію Сертифіката експлуатанта Товариства з обмеженою "ЄВРОПА ЕЙР" № UK 046", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування та підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

Однак конкретні причини даного рішення Державіаслужби не повідомляються.

З відкритих джерел відомо, що літаки "Європа Ейр" базуються в аеропорту Кривого Рогу, компанія здійснювала вантажні перевезення переважно в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, в червні Державіаслужба тимчасово позбавила права на перельоти в Україні авіакомпанію Yanair з-за неналежного рівня безпеки. У регулятора повідомили, що за результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії було виявлено ряд зауважень, частина з яких критичні, в організації діяльності перевізника.

В Україні затвердили нові правила перевезень авіаційним транспортом Boeing 737 Max заборонили в Україні
Новини України Госавиаслужбаавиаперевозки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся