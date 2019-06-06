В Україні одну з авіакомпаній позбавили права на перельоти

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Державіаслужба тимчасово позбавила права на перельоти авіакомпанію Yanair

В Україні авіакомпанію Yanair тимчасово позбавили права на перельоти через неналежний рівень безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну авіаційну служби.

Повідомляється, що за результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії Yanair виявлено ряд зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів.

У зв'язку з цим Державіаслужба прийняла рішення про припинення сертифіката експлуатанта авіакомпанії Yanair з 03:00 7 червня.

Зазначено, що сертифікат авіакомпанії може бути відновлено після усунення недоліків та на підставі висновків акта інспекційної перевірки, яка буде свідчити про здібності авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.

Нагадаємо, в Україні з березня 2019 року вступили в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Згідно з новими правилами, є одним з основних нововведень документа стала відмова від обов'язкової безкоштовної норми багажу. Фактично, Державіаслужба узаконила сформоване статус-кво, коли авіакомпанії продавали квитки з України за безбагажным тарифами.