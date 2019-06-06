ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні одну з авіакомпаній позбавили права на перельоти

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 21:26
В Україні одну з авіакомпаній позбавили права на перельоти
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Державіаслужба тимчасово позбавила права на перельоти авіакомпанію Yanair

В Україні авіакомпанію Yanair тимчасово позбавили права на перельоти через неналежний рівень безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну авіаційну служби.

Повідомляється, що за результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії Yanair виявлено ряд зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів.

У зв'язку з цим Державіаслужба прийняла рішення про припинення сертифіката експлуатанта авіакомпанії Yanair з 03:00 7 червня.

Зазначено, що сертифікат авіакомпанії може бути відновлено після усунення недоліків та на підставі висновків акта інспекційної перевірки, яка буде свідчити про здібності авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.

Нагадаємо, в Україні з березня 2019 року вступили в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Згідно з новими правилами, є одним з основних нововведень документа стала відмова від обов'язкової безкоштовної норми багажу. Фактично, Державіаслужба узаконила сформоване статус-кво, коли авіакомпанії продавали квитки з України за безбагажным тарифами.

 

 

В Україні затвердили нові правила перевезень авіаційним транспортом Boeing 737 Max заборонили в Україні
Новини України Госавиаслужба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся