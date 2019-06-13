Державіаслужба звернулася в суд за роз'ясненням по справі SkyUp

Державна авіаційна служба України звернулася до Баришівського суду Київської області за роз'ясненням рішення, яким приставлено дію ліцензії на перельоти, виданої авіакомпанії SkyUp. Про це повідомляє прес-служба ведомства.

Відомство звернулося в суд із заявою про роз'яснення судового рішення 11 червня.

"Державіаслужба в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, 11 червня цього року звернулася до Баришівського районного суду Київської області із заявою про роз'яснення судового рішення", - йдеться в повідомленні служби.

Після отримання відповідного роз'яснення, відомство буде діяти "згідно з чинним законодавством".

Як повідомляло РБК-Україна, Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевезень пасажирів повітряним транспортом.

У той же час міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про те, що районний суд не має компетенції приймати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині, оскільки це є прерогативою виключно адміністративного суду.

Додамо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення у правовому полі вирішити питання продовження роботи авіакомпанії SkyUp, у якій суд призупинив ліцензію.