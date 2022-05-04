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Окупанти завдали 34 удари по житлових районах Луганської області, - глава ОВА

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Донбас, Середа 04 травня 2022 08:23
Окупанти завдали 34 удари по житлових районах Луганської області, - глава ОВА Фото: окупанти знову обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Протягом доби російські окупанти завдали 34 удари по житлових районах Луганської області, в результаті чого двоє людей загинули - жінка з Лисичанська і чоловік з Попасної. Поранення отримали дві жінки з Лисичанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вчора кожне наше місто страждало від ворога. Чотири населених пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують - вони видаляють її з карти Луганської області як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житлових районах області", - заявив Гайдай.

За його словами, скоєно 10 артобстрілів Лисичанська, 8 - Сєвєродонецька, ще 10 - Попаснянської та Гірської громад.

При цьому пошкоджено 45 будинків та інших об'єктів. 4 будинки в Сєвєродонецьку, 12 - в Лисичанську, 7 - в Оріхові, 6 - в Рубіжному, 4 - в Гірському, 4 - в Попасній, 2 - у Врубівці.

Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, в ОДА розповіли подробиці ракетного обстрілу Львівської області.

Ми також писали про те, що в результаті ракетних обстрілів пошкоджено шість залізничних станцій.

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