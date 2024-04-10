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Горят магазин и аптека, погиб подросток. РФ атаковала Харьковский район

Фото: РФ атаковала Харьковский район 10 апреля, погиб подросток, двое раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали сразу два села Харьковского района - Липцы и Малая Даниловка в среду, 10 апреля. Погиб подросток, двое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Около 14:00 произошел вражеский обстрел сел Липцы и Малая Даниловка Харьковского района", - рассказал он.

Предварительно, по его словам, под завалами могут находиться люди.

"Горят магазин и аптека. Профильные службы работают на месте", - добавил Синегубов.

Погиб подросток, есть раненые

Позже глава ОВА отметил, что в результате вражеского обстрела села Липцы погибла 14-летняя девочка, пострадали по меньшей мере два человека.

"33-летняя сотрудница аптеки, получившая обломочные ранения и 16-летний парень госпитализированы", - констатировал Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Как ранее рассказывал глава ОВА Олег Синегубов, российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона - Харьковского, Богодуховского, Чугуевского районов, Волчанского и Купянского направлений. В частности, РФ умышленно наносит двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на удары по правоохранителям и спасателям, которые приезжают на ликвидацию первой волны обстрелов.

На данный момент в Харьковской области допускают расширение принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов на севере региона. Речь идет о постоянно находящихся под вражескими обстрелами населенных пунктах.

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Харьков