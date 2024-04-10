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Горять магазин та аптека, загинув підліток. РФ атакувала Харківський район

Фото: РФ атакувала Харківський район 10 квітня, загинув підліток, двоє поранених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували одразу два села Харківського району - Липці і Мала Данилівка у середу, 10 квітня. Загинув підліток, двоє поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 14:00 відбувся ворожий обстріл сіл Липці та Мала Данилівка Харківського району", - розповів він.

Попередньо, за його словами, під завалами можуть знаходитись люди. 

"Горять магазин та аптека. Профільні служби працюють на місці", - додав Синєгубов.

Загинув підліток, є поранені

Пізніше голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу села Липці загинула 14-річна дівчинка, постраждали щонайменше двоє людей.

"33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані", - констатував Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Як раніше розповідав голова ОВА Олег Синєгубов, російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується низки районів регіону - Харківського, Богодухівського, Чугуївського районів, Вовчанського та Куп'янського напрямів. Зокрема, РФ навмисне завдає подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на удари по правоохоронцям та рятувальникам, які приїжджають на ліквідацію першої хвилі обстрілів.

На даний момент у Харківській області допускають розширення примусової евакуації сімей із дітьми із населених пунктів на півночі регіону. Йдеться про населені пункти, що постійно перебувають під ворожими обстрілами.

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Харків