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У міськраді Маріуполя пояснили, чому Росія знищила місто

Фото: міськрада Маріуполя пояснила причини знищення міста Росією (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вирішила знищити український Маріуполь з двох причин. Одна з них економічна, а інша - емоційна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення у Маріуполі було зосереджувалося до 8% економіки та експорту України. Тому російські війська зруйнували одну з найбільших промислових точок, щоб "країна відчувала наслідки ще багато років".

Водночас стрімкий розвиток Маріуполя на фоні окупованого Донецька руйнував пропаганду Росії.

"Також прикладом знищенного Маріуполя росіяни хотіли зламати потужний спротив інших українських міст",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти хочуть вивезти з Маріуполя український метал, тому частково відновили роботу порту.

Для цього з Ростова-на-Дону у Маріуполь прийшло російське вантажне судно.

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МаріупольВійна Росії проти України