RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міськрадам хочуть дозволити утворення пожежно-рятувальних підрозділів у селах

Автор: Юлія Струк

Міським радам хочуть дозволити утворювати пожежно-рятувальні підрозділи у сільській місцевості. Комітет з питань екологічної політики підтримав відповідний законопроект №5254.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Нині законодавство передбачає, що у селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, сільські та селищні ради за погодженням з Державною службою з надзвичайних ситуацій можуть утворювати такі підрозділи.

Цей проект закону пропонує надати таке право і міським радам.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити проект до порядку денного та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки почали карати штрафами. Чинності набув відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей закон у ході позачергового засідання 30 березня.

Відзначимо, спочатку цим законом співробітникам поліції хотіли дозволити проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника, якщо останній перешкоджає перевірці пожбезпеки. Однак до другого читання цю норму вирішили виключити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежаВерховна Рада