Міськрадам хочуть дозволити утворення пожежно-рятувальних підрозділів у селах

Нині законодавство передбачає, що у селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, сільські та селищні ради за погодженням з Державною службою з надзвичайних ситуацій можуть утворювати такі підрозділи.

Цей проект закону пропонує надати таке право і міським радам.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити проект до порядку денного та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.