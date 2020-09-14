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Міськрада Чернівців направила до суду позов проти Кабміну через "червону" зони карантину

Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 14 вересня, міська рада Чернівців направив позов до суду проти Кабінету міністрів щодо постанови про встановлення карантину. Розглядати його буде окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міськради.

"Чернівецька міська рада направила позовну заяву про визнання протиправними та нечинними окремих пунктів постанови Кабінету міністрів від 22.07.2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Міськрада вимагає визнати недійсними пункти 10-16 постанови уряду № 641. Розглядати позовну заяву буде окружний адміністративний суд міста Києва.

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Зазначимо, Чернівці на цю мить знаходяться в "червоній" зоні карантину. У цій зоні забороняється робота громадського транспорту; відвідування шкіл, університетів; діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

Нагадаємо, раніше в суд на Кабмін через зонування карантину подали Івано-Франківськ і Тернопіль.

В Офісі президента зв'язали порушення карантину в регіонах "червоної зони" з наближенням місцевих виборів.

Також РБК-Україна писало, що центральна влада планує проводити "індивідуальні бесіди" з мерами, які будуть саботувати дотримання карантину.

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