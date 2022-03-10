За два дні було евакуйовано понад 60 тисяч людей з Сумської області, - Верещук

Ірина Верещук звітувала про успішну евакуацію з Сумської області понад 60 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук, сказані під час брифінгу .

"З міст Суми, Тростянець, Краснопілля, в напрямку Полтави за ті два дні, які минають, ми вивезли більше 60 тисяч людей. Жінок, дітей, маломобільних, людей похилого віку", - заявила вона.

З міста Ізюм евакуювали близько 3 тисяч людей. Натомість туди завезли гуманітарну допомогу - ліки, їжу тощо. Близько 100 тон.