Міські голови назвали головні ризики зміни виборчого законодавства

Запровадження кардинальних змін виборчого законодавства напередодні виборів недопустиме. У цих змінах закладені підводні камені, які паралельно з укрупненням районів призвести до згортання реформи децентралізації.

Про це заявили міські голови під час ефіру програми "Голос народу" на телеканалі "112 Україна"

Зокрема, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що є усталена світова практика, згідно з якою виборче законодавство не можна змінювати мінімум як за рік до виборів. Інакше ані учасники перегонів, ані виборці не встигнуть зорієнтуватися у нових нормах, що спричинить викривлення результатів волевиявлення.

"Багато людей під час голосування можуть заплутатись. Для розуміння, коли в Польщі запустили подібного типу бюлетені, як зараз пропонують у нас, до 50% із них доходили зіпсованими. Люди знаходили партію, але не могли зорієнтуватись, як проголосувати за конкретного кандидата, не там ставили галочки тощо. Уявіть бабусю, яка шукає за кого голосувати на цьому полотнищі", - каже Філатов.

На думку міського голови Чернівців Олексія Каспрука, проголосовані зміни створюють проблеми й для кандидатів у депутати, які планували йти на вибори самовисуванцями.

"Об’єднані територіальні громади, невеличкі міста тепер стають заручниками політичних партій. Якщо раніше люди могли обиратися до відповідних рад самовисуванцями, то зараз вони можуть іти тільки від партій, якщо це населений пункт із понад 10 тисячами жителів. Враховуючи те, що будуть закриті списки, то вирішувати, хто може йти в певні ОТГ, буде партійне керівництво на рівні районів і областей", - вважає Каспрук.

Ще одна проблема у цьому виборчому кодексі - це імперативний мандат, вважає міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Фактично депутата можна відкликати за невиконання програми партії, хоча він, коли йде на вибори, не подає цю програму. Це точно не демократична норма, її можна використати для керованості фракцій. Партія з Києва може дати вказівки своїм депутатам у певній громаді не голосувати, скажімо, за бюджет. Так можна навіть усувати мерів за змовами кількох партій із Києва", - підкреслив очільник Житомира.

Паралельно з укрупненням районів ці зміни можуть призвести до централізації влади в Україні.

"Створення районів становить небезпеку для децентралізації. Починаючи з 1991 року це була найуспішніша реформа, коли гроші залишались у містах і громадах, а не видавались за принципом "гарний хлопчик - на тобі гроші. Поганий хлопчик - не дамо тобі. І сьогодні ці райони створюють як прокладку між громадами і містами та держбюджетом, щоб контролювати фінанси. Зважаючи на те, що немає чітко визначених повноважень через бюджетний кодекс, уже на наступний рік можна рецентралізувати владу", - наголошує міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що серед лідерів місцевого самоврядування по всій країні наростає обурення діями центральної влади, й захистити права в регіонах можна тільки шляхом політичного об'єднання.

Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ризики проведення місцевих виборів через коронавірус.