У містах США пройшов марш матерів на підтримку України та захист українських дітей

У Нью-Йорку на Манхеттен учасники акції вийшли з українськими прапорами і плакатами з вимогою закрити небо над Україною. Жінки несли на руках ляльки, замотані в забризкані червоною фарбою бинти.

В Атланті протестувальники вийшли на центральну вулицю. За словами однієї з учасниць акції, марш покликаний привернути увагу до постраждалих в результаті російського вторгнення в Україну дітей.

"Ми хочемо показати світу вбивць. Путін-вбивця", - сказала виданню 46News Ольга Горман, одна з учасниць маршу.

Як зазначає видання, акція в Атланті почалася наступного дня після того, як на Ринковій площі у Львові залишилися порожніми 109 дитячих колясок, що символізують дітей, загиблих в результаті російського нападу на Україну.

Фото: в американських містах пройшли марші матерів на підтримку України (Sky News)