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У містах Білорусі затримали понад 10 осіб, - правозахисники

Автор: Дмитро Левицький

У 50-й день протестів в Білорусі силовики затримали щонайменше 15 людей. Затримання відбуваються в різних містах країни.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Поки що правозахисникам відомо про випадки затримання 8 людей у Мінську, двох у Могилеві, а також про затримання у Гродно, Березино та Молодечно. Серед затриманих журналіст, а також головний редактор порталу NewGrodno.

За даними білоруського видання TUT.by, у Мінську найбільше затримань відбулося біля готелю "Ювілейний". Також видання володіє інформацією про щонайменше 20 затриманих у Могилеві.

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Крім того, іноземний телеканал "Белсат" повідомляє про затримання у Барановичах, Вітебську та Ліді.

Нагадаємо, сьогодні в містах Білорусі знову поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який нещодавно провів таємну інавгурацію. Сьогодні білоруська опозиція планує провести так звану "народну інавгурацію" Світлани Тіхановської.

З самого ранку в центр Мінська почали стягувати техніку та силовиків, а вже по обіді почалися затримання.

Крім того, на тлі акцій протесту в Мінську знову обмежили роботу мобільного інтернету.

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