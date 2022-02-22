Міста, поїзди та комунікація під вогнем. Головне про ситуацію на Донбасі за 22 лютого

Ситуація у зоні ООС на 17:00 22 лютого

За минулий день бойовики на Донбасі 47 разів порушили "режим тиші", 30 - із застосуванням забороненого озброєння мінськими угодами.

Внаслідок обстрілу було поранено одного українського військового, він перебуває в лікарні в задовільному стані. Ще один службовець ЗСУ отримав бойову травму.

Противник відкривав вогонь по населених пунктах: Опитне, Троїцьке, Новозванівка, Станиця Луганська, Причепилівка, Сизе, Кримське, Лопаскине, Новоселівка, Нью-Йорк, Новолуганське, Зайцеве, Південне, Гранітне, Верхньоторецьке, Старогнатівка, Новотроїцьке, Мар'їнка, Лобачево, Красногорівка, Широкине, Гнутове, Щастя. Околиці Маріуполя обстріляли з артилерії 122 мм та мінометів 120 мм.

Також у Командуванні ООС повідомили, що протягом доби зафіксували 134 одиниці військової техніки озброєних формувань РФ, які розміщені на окупованій території із порушенням мінських угод.

Обстріли на Донбасі

22 лютого бойовики продовжують інтенсивний обстріл у Щасті Луганської області, жителі якого вчора залишилися без опалення та світла через зупинку Луганської ТЕС.

Сьогодні снаряд окупантів потрапив до житлового будинку у Щасті. Обійшлося без постраждалих.

Через обстріл загорілися два трансформатори на Луганській ТЕС. Гасіння пожежі не можуть почати через безперервні бойові дії.

на Луганській ТЕС. Гасіння пожежі не можуть почати через безперервні бойові дії. Командувач ООС вирішив закрити КПВВ "Щастя".

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що якщо обстріл не припиниться, мешканців Щастя евакуюють.

У Новогнатівці через обстріл стався обрив лінії електропередач. Уламки снаряда та мін пошкодили паркан та дах житлового будинку. Ніхто не постраждав.

Жителі Попасної сьогодні залишилися без водопостачання через обстріл

Поїзди на Донбас скасовувати не будуть

"Укрзалізниця" на тлі ескалації на Донбасі не планує скасовувати поїзди, які прямують на схід. Швидкісне повідомлення доходить до Покровська, а з окупованими територіями його немає.

При цьому компанія оголосила про зміну розкладу поїзда № 6481/6482 Лантратівка - Кондрашовська-Нова - Лантратівка. Він не курсуватиме на перегоні Кондрашевська-Нова - Новий Айдар.

Росія визнала "ЛДНР"

21 лютого Путін підписав указ про визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР", а сьогодні Держдума та Рада Федерацій офіційно ратифікували договори про "дружбу" з "народними республіками".

Вони укладені на 10 років і передбачають співпрацю у сферах економіки, включаючи використання російського рубля, оборони та охорони кордонів, захисту прав етнічних меншин тощо. Документи набрали чинності сьогодні.

Крім того, глава РФ повідомив, що після визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" мінських угод більше не існує.

Питання кордонів "ЛДНР"

Під час прес-конференції президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала "ЛДНР" у межах, які прописані у їхній конституції. Він уточнив, що саме у межах Луганської та Донецької областей, що у складі України.

При цьому Путін зазначив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені під час переговорів між владою України та ватажками "ЛДНР".

Раніше представниця російського МЗС Марія Захарова повідомила, що "питання меж ДНР та ЛНР - це питання майбутнього, і воно вирішуватиметься".

Введення військ РФ на Донбас

22 лютого до Рада Федерацій РФ схвалила прохання Володимира Путіна дозволити використання російської армії за кордоном. Радфед ухвалив, що чисельність збройних сил, регіони перебування, терміни та завдання, що стоять перед ними, визначає глава держави.

За словами Путіна з його прес-конференції, питання про те, чи будуть вводитися війська на Донбас і як далеко вони зможуть увійти, залежатиме від конкретної ситуації.

Варто зазначити, що ще вчора вночі у мережі почали з'являтися відео з Донецька, де вулицями йдуть колони військової техніки.

Реакція України

Після визнання Росією "ЛДНР" президент України Володимир Зеленський звернувся, в якому повідомив, що державні кордони надійно захищені.

За заявою глави держави, рішення Путіна підриває мирні зусилля та руйнує переговорні формати. Зеленський також ініціював зустріч "нормандської четвірки".

Щодо військового стану український президент повідомив, що його запровадження можливе у разі початку повномасштабної війни.

Верховна рада закликала ввести жорсткі фінансові та персональні санкції проти РФ, у т.ч. відключення від SWIFT та заморожування "Північного потоку - 2".

Захід запроваджує санкції проти РФ

Світові лідери та уряди засудили визнання Росією псевдореспублік і відреагували запровадженням санкцій:

Великобританія запровадила санкції проти банків "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промзв'язокбанк, Чорноморський банк розвитку. А також проти бізнесменів Геннадія Тимченка, Бориса та Ігоря Ротенбергів. Також прем'єр Борис Джонсон заявив, що в Росї відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.

Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку -2". Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що через загострення російської кризи газопровід не може бути запущений.

Лідер США Джо Байден підписав указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування американськими особами "ЛДНР", їх території або з них. Сьогодні о 21:00 очікується звернення американського президента щодо ситуації в Україні та нових санкцій.

Євросоюз погодив санкції проти причетних до незаконного визнання "ЛДНР", проти банків, які фінансують російських військових та інші операції на цих територіях. Санкції ЄС обмежать можливості російської держави та уряду на доступ до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС, а також торкнуться торгівлі з Євросоюзом.

В уряді Японії заявили про готовність запровадити санкції проти РФ у разі військового вторгнення в Україну. Планується обмежити експорт передових технологій, включаючи напівпровідники, технології, пов'язані зі штучним інтелектом та робототехнікою.