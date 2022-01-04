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Масові протести в Казахстані: силовики затримали сотні людей в Алмати

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Вівторок 04 січня 2022 22:31
Масові протести в Казахстані: силовики затримали сотні людей в Алмати Фото: силовики затримали сотні людей в Алмати (twitter.com/Mlynby)
Автор: Сергій Пишкін

В Алмати силовики затримали більше сотні людей на місці акції групи зі створення Демократичної партії Казахстану. Ще півсотні було затримано під час розгону ходи "Прокинься, Казахстан".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радио Азаттык".

Акція зі створення Демократичної партії Казахстану проходила поруч зі спорткомплексом Алмати Арена. Мітингувальники вступали за поліпшення соціального становища населення й вимагали зниження цін на газ. Через деякий час силовики почали затримувати протестуючих та саджати їх у автозаки.

У той самий час, десятки членів акції "Прокинься, Казахстан" з аналогічними гаслами проводили протест поруч з Парком першого президента. Силовики також заблокували їм шлях та почали проводити затримання. Усіх затриманих доставили до відділків поліції у Ауезовському та Бостандицькому районах.

Що передувало протесту

Масові протести у Казахстані продовжуються третій день поспіль. Усе почалося після зростання цін на скраплений газ. Втім, вимоги мітингувальників розширилися. Відтепер протестуючи бажають не лише відставки уряду, але й викорінення корупції та виходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масових протестів у Казахстані.

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