Масові протести в Казахстані: силовики затримали сотні людей в Алмати

В Алмати силовики затримали більше сотні людей на місці акції групи зі створення Демократичної партії Казахстану. Ще півсотні було затримано під час розгону ходи "Прокинься, Казахстан".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Радио Азаттык ".

Акція зі створення Демократичної партії Казахстану проходила поруч зі спорткомплексом Алмати Арена. Мітингувальники вступали за поліпшення соціального становища населення й вимагали зниження цін на газ. Через деякий час силовики почали затримувати протестуючих та саджати їх у автозаки.

У той самий час, десятки членів акції "Прокинься, Казахстан" з аналогічними гаслами проводили протест поруч з Парком першого президента. Силовики також заблокували їм шлях та почали проводити затримання. Усіх затриманих доставили до відділків поліції у Ауезовському та Бостандицькому районах.

Що передувало протесту

Масові протести у Казахстані продовжуються третій день поспіль. Усе почалося після зростання цін на скраплений газ. Втім, вимоги мітингувальників розширилися. Відтепер протестуючи бажають не лише відставки уряду, але й викорінення корупції та виходу з політики Нурсултана Назарбаєва.