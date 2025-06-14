Будут даже правнуки благодарить: 6 фруктовых деревьев, которые плодносят более 100 лет

Некоторые из фруктовых деревьев способны жить более века, радуя владельцев щедрым урожаем. Если правильно выбрать место посадки и сорт, эти деревья могут плодоносить всю вашу жизнь.

РБК-Украина рассказывает о шести самых выносливых фруктовых культурах, которые стоит посадить уже сегодня.

Груша

Грушевые деревья легко выращивать как в больших, так и в небольших садах. Они прекрасно чувствуют себя на солнечных, защищенных участках и хорошо переносят украинский климат.

Дерево начинает цвести весной, а плоды созревают в конце лета или в начале осени. Молодые саженцы быстро приживаются и не требуют сложного ухода. Достаточно каждый год слегка обрезать крону и собирать плоды немного недозрелыми, чтобы они созрели уже в помещении.

Шелковица

Шелковица - это дерево, которое часто недооценивают, хотя оно может расти более ста лет. Ее плоды напоминают крупные ежевики, однако без косточек, и имеют приятный сладкий вкус.

Черная шелковица считается самой вкусной среди всех видов, хотя для плодоношения ей может потребоваться до восьми лет. В солнечном уголке сада шелковица растет без проблем и щедро плодоносит.

Шелковица довольно редкая в продаже, а на собственном дворе она будет много лет давать вкусные ягоды (фото: Pixabay)

Яблоня

Яблони могут жить до 100 лет и при этом давать плоды каждый год. Их легко высаживать как отдельными деревьями, так и вдоль стен или даже в больших контейнерах. Даже минимальный уход - обрезка ветвей раз в год - гарантирует хороший урожай.

Благодаря большому выбору сортов яблони подходят как для больших участков, так и для маленьких придомовых садов. А удовольствие от сбора собственных яблок невозможно переоценить.

Инжир

Инжир - это дерево с ароматной листвой и сладкими плодами, которое при правильном уходе живет более 100 лет. Чтобы инжир хорошо плодоносил, его корни следует ограничить, имитируя условия средиземноморских склонов.

В южных областях Украины инжир можно выращивать на открытом воздухе, в других - в контейнерах с зимним укрытием. Растение нуждается в солнце и тепле, однако есть сорта, которые выдерживают кратковременные заморозки.

Инжир может расти в Украине даже на открытом воздухе (фото: Pixabay)

Вишня

Вишневые деревья хорошо приживаются в южных и центральных регионах Украины. Среди них различают сладкие и кислые сорта - первые лучше подходят для употребления свежими, вторые - для выпечки и варенья.

Вишня не требует особого ухода и легко переносит весенние капризы погоды. Она прекрасно растет и на солнце, и в полутени, а также на разных типах почв. Это универсальное дерево, которое всегда порадует урожаем в июне или июле.

Абрикос

Абрикосовые деревья могут жить до 80 лет и хорошо растут в умеренном климате при условии правильного расположения. Лучше всего сажать их у южных стен домов, где они будут защищены от ветра и будут сохранять тепло.

Для урожая им нужна прохладная зима и теплое лето, поэтому следует избегать низин, где застаивается холодный воздух. В теплых регионах Украины абрикосы плодоносят обильно и регулярно. Их ароматные плоды хорошо хранятся и подходят для сушки.