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"Місто привид". У Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей, - радник мера

Фото: у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За три місяці війни в Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей. Таким чином, Маріуполь став містом привидом.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, цифра у 22 тисячі осіб основана на численних контактах, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з офіційними особами, що знаходяться в місті. На думку Андрющенка, реальна цифра може бути набагато вище.

Він заявив, що процес перепоховання мертвих ускладнюється тим, що російські офіційні особи наполягають на тому, щоб повернуті тіла були доставлені в морг. При цьому росіяни вимагають від родичів або інших осіб, які хочуть забрати тіло на перепоховання записати відео і заявити, що покійний був убитий українськими військовими.

За словами Андрющенка, Маріуполь відкинутий у середньовіччя.

"У місті абсолютно темно. Єдине світло - від російських військ і російських патрулів. Всюди запах смерті і запах вогню", - заявив він.

Радник мера сказав, що місто охоплене гуманітарною катастрофою і має дуже мало контактів із зовнішнім світом. При цьому мобільний зв'язок тільки починає відновлюватися.

За його словами, жителі не можуть вільно пересуватися: для будь-якого переміщення по місту потрібні спеціальні перепустки, а система фільтрації не дозволяє їм повністю покинути місто.

Напередодні законна мерія Маріуполя опублікувала імена місцевих колаборантів. До списку потрапили 9 депутатів міськради від ОПЗЖ.

Нагадаємо, що в Маріуполі під завалами багатоповерхівки виявили 200 тел.

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