Місто-герой під ракетним терором. Як сьогодні виглядає Харків

День Харкова

Цього року Харкову виповнилося 368 років. Головне міське свято збігається з Днем державного прапора та Днем визволення від німецько-фашистських загарбників.

Наразі Харків знову змушений боротися з окупантами, але вже з російськими.

Через війну сьогодні харків'яни не зможуть відзначити День міста як раніше. Деякі заходи пройдуть онлайн, а з 19:00 23 серпня розпочнеться затяжна комендантська година.

Фото: 23 серпня 2021 року у Харкові (Getty Images)

Місто-герой

З першого дня російського вторгнення Харків атакують ракетами, знищують його інфраструктуру та культурні пам'ятки. Війська РФ планували швидко захопити місто, але всі їхні спроби провалилися.

6 березня 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України" за подвиг і масовий героїзм громадян при захисті від російської агресії.

Бої за Харків

О 5-й ранку 24 лютого харків'яни прокинулися від звуків вибухів. Цього ж дня окупанти прорвали державний кордон України та атакували Харків, але увійти до міста їм не вдалося.

Протягом кількох діб ЗСУ запобігли спробам прориву оборони та знищили групи диверсантів, які проникли у деякі міські райони.

Фото: випускники на руїнах 134 школи, де в перші дні війни ховалися окупанти (Getty Images)

Українські захисники перейшли у контрнаступ під Харковом у середині березня та змогли відтіснити ворога..

На початку травня Збройні сили повернули під контроль України низку населених пунктів у Харківській області. Це ускладнило атаки ворога, а місто зміцнило оборонні рубежі.

Не маючи успіхів у наземній операції, окупанти розпочали ракетний терор.

Фото: наслідки ракетного терору у місті (Getty Images)

На початку боїв на Харків скидали авіабомби, обстрілювали з "Іскандерів", били ракетами "Калібр", РСЗВ та ствольною артилерією. Усі шість місяців війни війська агресора продовжують щоденні атаки.

Численні руйнування є у всіх районах Харкова. Найбільше постраждала Північна Салтівка, де до війни проживало близько 300 тисяч людей. Нині там понад 70% багатоповерхівок не придатні для життя.

Фото: російські ракети атакують спальні райони міста (Getty Images)

Ворог цинічно знищує знакові місця Харкова

У центрі Харкова розташована найбільша площа України – Площа Свободи. Вона двічі зазнала авіаударів 1 березня. Було пошкоджено багато будівель поряд.

Так, від Харківської ОДА після атаки залишились лише стіни. Загинуло 29 людей, 20 отримали поранення.

Успенський собор, найдавніший православний храм у місті, який став укриттям для десятків людей, також постраждав від удару 4 березня.

Палац праці - будівля 1916 року, яка займає цілий квартал у центрі міста, потрапила під обстріл на початку березня.

Фото: Палац праці (Getty Images)

Ракети влучили у дах Національного академічного театру опери та балету (ХНАТОБ) – одного із символів Харкова.

Пошкоджено будинок "Слово" - будівлю зі столітньою історією, в якій мешкали українські літератори-жертви радянських репресій (Володимир Сосюра, Микола Куліш, Павло Тичина, Іван Багряний та ін.).

Снаряди неодноразово били по території парку ім. Горького – найпопулярнішого місця відпочинку всіх мешканців Харкова, де встановлено найбільше колесо огляду в Україні.

Фото: парк Горького (Getty Images)

Окупанти повністю знищили Фельдман-екопарк поряд із містом. Частина тварин загинула, решту евакуювали до зоопарків у різні куточки країни.

Харків називають студентською столицею – тут розташовано понад 30 університетів. Ракети пошкодили будівлі багатьох навчальних закладів. Сильно постраждав від обстрілу ХНУ ім. Каразіна, старший за нього в Україні лише Львівський національний університет.

Фото: факультет економіки ХНУ ім. Каразіна (Getty Images)

Найбільший речовий ринок України "Барабашово", який входить до 20 найбільших ринків світу, обстрілювали двічі. Після влучення ракет виникла масштабна пожежа, її гасили кілька днів.

Фото: пожежа на "Барабашово" (Getty Images)

Як місто живе в умовах війни

Після вторгнення РФ метро стало "домівкою" для більшості харків'ян. Станції переобладнали в укриття, куди люди були змушені переселитися через безперервні обстріли.

Фото: метро Харкова перетворилося на бомбосховища (Getty Images)

У місті припинили роботу трамваїв на багатьох маршрутах. Депо та трамвайні парки постійно обстрілюють.

Громадський транспорт Харкова зараз функціонує, проїзд у ньому залишається безкоштовним. Метро відновило роботу, але продовжує бути укриттям у разі повітряної тривоги.

Харків готується до навчального року, але школи працюватимуть лише у дистанційному режимі. Такий самий формат навчання обрали в університетах.

Фото: багато магазинів постраждали за час війни (Getty Images)

Незважаючи на постійну загрозу ракетних атак, у місті працюють кафе, ресторани, торгові центри.

Так, після ліквідації наслідків обстрілів знову відкрився ТРЦ Nikolsky. Тепер у ньому організували курси безпеки для населення.