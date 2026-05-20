Водка, блины и закулисная дипломатия: как Си Цзиньпинь и Путин построили дружбу "без границ"

40 рекордных встреч: как Си Цзиньпин и Путин дошли до "союза"

Россия и Китай укрепили свои отношения в последние десятилетия с целью противодействия влиянию США. Сейчас Пекин и Москва определяют свои отношения как "Всеобъемлющее стратегическое партнерство", характеризующееся сотрудничеством в международных делах, военном и технологическом развитии.

Страны имеют общую границу длиной 4 300 км (демаркирована в 1991 году), а в 2001 году подписали Договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве, который в 2021-м продлили еще на пять лет.

С 7 мая 2000 года Путин совершил более 20 поездок в Китай. В целом Си Цзиньпин встречался с главой Кремля больше, чем с кем-либо из мировых лидеров - более 40 раз.

Однако этой дружбе предшествовали идеологический раскол, пограничные конфликты и годы военного противостояния.

Личные "ритуалы": тосты с водкой и приготовление блинов

Отношения Си Цзиньпина и Путина сильно персонализированы. Лидер КНР, который редко показывает эмоции публично, называл Путина своим "лучшим и ближайшим другом".

Их отношения сопровождаются личными "ритуалами": совместными обедами, празднованиями дней рождения, спортивными мероприятиями, прогулками на лодках и чаепитиями.

В 2013 году на день рождения Путина Си Цзиньпин подарил ему торт, они праздновали с колбасой и водкой. А в 2018-м во время банкета глава Кремля приготовил и подал лидеру КНР популярный уличный фаст-фуд в Китае - цзяньбин ("китайский блинчик" или "китайская шаурма"), в том же году уже в России они вместе готовили традиционные блины с икрой и пили водку.

Фото: Си Цзиньпин и Путин в 2013 году пьют водку на день рождения российского диктатора (Getty Images)

Впрочем, со временем баланс сил в отношениях изменился. Если раньше Китай нуждался в российских энергоносителях и военных технологиях, то теперь зависимость Москвы от Пекина выросла.

4 февраля 2022 года во время визита Путина в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, по данным Bloomberg, Си Цзиньпин просил его не начинать большой военный конфликт в Украине во время Игр. А уже через 24 часа после завершения Олимпиады Путин признал независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а вскоре объявил полномасштабное вторжение в Украину.

Как Пекин держит баланс, и действительно ли у Путина все удается

Нынешний визит российского диктатора в Китай проходит в среду, 20 мая, менее чем через неделю после завершения визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Перед началом визита Путин в видеообращении заявил, что отношения стран "достигли действительно беспрецедентного уровня". Пекин принимает лидеров США и России подряд, демонстрируя себя как новый центр дипломатического веса.

С Трампом китайский лидер стремится к тактическому перемирию, а с Путиным - демонстрирует "партнерство без ограничений". При этом Пекин демонстрирует себя как "центр мировой дипломатии", подчеркивая, что "крайне редко в постхолодновоенную эпоху одна страна принимает лидеров США и России подряд".

При этом издание Financial Times сообщало, что Си Цзиньпин во время встречи с Трампом отметил, что Путин может "пожалеть" о начале вторжения в Украину (МИД Китая официально это отрицает).

Это заявление взбудоражило СМИ, ведь оно выходит за пределы привычного китайского стиля. Пекин обычно говорит об "украинском кризисе", избегая прямого обвинения России в агрессии.

Не удается Москве и "пробить" свой вопрос по газопроводу "Сила Сибири-2". Путин привез с собой в Пекин большую делегацию чиновников и руководителей энергетических компаний для обсуждения проекта. И это уже пятая попытка Кремля продвинуть эту "трубу" за последние четыре года, чтобы переориентировать поставки газа из Европы в Китай.

Впрочем, по данным Reuters, прорыва снова не произошло: Си Цзиньпин заявил, что "энергетическое сотрудничество должно стать балластом в отношениях", но сам газопровод не упомянул. Этот вопрос остается нерешенным, и переговоры могут затянуться на годы, считают аналитики.