Горели порты, остановлены десятки поездов: РФ ночью массированно атаковала инфраструктуру

"Беспилотниками атакованы четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. К счастью, без пострадавших", - отметил Кулеба.

По его словам, из-за повреждений часть поездов временно направлены альтернативными маршрутами. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах.

"Во время воздушной тревоги более 20 поездов были остановлены в безопасных местах - это стандартная процедура безопасности для защиты пассажиров и работников", - добавил он.

Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Без пострадавших. Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.