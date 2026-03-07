RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Горели порты, остановлены десятки поездов: РФ ночью массированно атаковала инфраструктуру

09:37 07.03.2026 Сб
2 мин
Где останавливались поезда во время массированного удара РФ?
aimg Константин Широкун
Фото: РФ ночью массированно атаковала инфраструктуру (facebook.com/DSNSZP)

Российские войска ночью атаковали железнодорожную и портовую инфраструктуру. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Читайте также: Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты

"Беспилотниками атакованы четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. К счастью, без пострадавших", - отметил Кулеба.

По его словам, из-за повреждений часть поездов временно направлены альтернативными маршрутами. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах.

"Во время воздушной тревоги более 20 поездов были остановлены в безопасных местах - это стандартная процедура безопасности для защиты пассажиров и работников", - добавил он.

Также враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попаданий возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад. Без пострадавших. Спасатели ликвидируют последствия. На территории другого порта повреждена портовая инфраструктура.

Обстрел Украины в ночь на 7 марта

Российские войска сегодня ночью выпустили по Украине 29 ракет, большинство из которых была баллистика, а также 480 беспилотников.

Наибольшие удары пришлись по Киеву, Днепру и Харькову. Также под ударами была Житомирщина и Винницкая область, и другие регионы страны.

Больше подробностей о ночном комбинированном ударе россиян - читайте в материале РБК-Украина.

